Экс-премьер Ираклий Гарибашвили признал получение незаконных доходов на протяжении многих лет - СГБ


22.10.2025   18:44


По информации Эмзара Гагнидзе, директора Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Иванишвили, в рамках текущего расследования был допрошен бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Он полностью сотрудничал со следствием и признался в получении незаконных доходов на протяжении многих лет.

Соответственно, в ближайшие дни следствие на основе имеющихся и дополнительных доказательств рассмотрит вопрос о квалификации его действий и избрании в отношении него меры пресечения, которая также будет объявлена ​​общественности», — заявил Гагнидзе на брифинге в Службе государственной безопасности.

Он не ответил на вопрос о том, задержан ли Ираклий Гарибашвили.

Напомним, по данным Службы государственной безопасности, в результате обысков в жилых помещениях и личных вещах Ираклия Гарибашвили, Григола Лилуашвили (экс-глава СГБ - ред.) и Отара Парцхаладзе (экс-генпрокурор - ред.), а также восьми связанных с ними лиц были изъяты денежные средства в размере 7 002 200 долларов США и 136 000 лари, 198 ювелирных изделий и часов, дорогостоящие картины, несколько тысяч листов документов, 50 мобильных телефонов и 119 единиц электрооборудования.

По словам генерального прокурора Иванишвили, обыски в жилых помещениях и личных вещах Ираклия Гарибашвили, Григола Лилуашвили и Отара Парцхаладзе, а также восьми связанных с ними лиц были проведены 17 октября в рамках продолжающегося расследования различных уголовных дел.


