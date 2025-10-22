Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пашинян намерен вернуть от ААЦ храмы, находящиеся на государственном балансе


22.10.2025   21:33


Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении вернуть от Армянской Апостольской Церкви храмы, находящиеся на государственном балансе.

«Ованнаванк, как и много другие памятники, находятся на балансе правительства. Ряд церквей отданы в безвозмездное пользование Армянской Апостольской Церкви.

Там, где нет духовной жизни, а есть инриги, строят козни и действуют младофейки, есть все правовые и моральные основания вернуть эти памятники обществу», — заявил Никол Пашинян.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна