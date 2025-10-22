|
Пашинян намерен вернуть от ААЦ храмы, находящиеся на государственном балансе
22.10.2025 21:33
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении вернуть от Армянской Апостольской Церкви храмы, находящиеся на государственном балансе.
«Ованнаванк, как и много другие памятники, находятся на балансе правительства. Ряд церквей отданы в безвозмездное пользование Армянской Апостольской Церкви.
Там, где нет духовной жизни, а есть инриги, строят козни и действуют младофейки, есть все правовые и моральные основания вернуть эти памятники обществу», — заявил Никол Пашинян.