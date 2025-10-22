|
Сознавшийся в получении незаконных доходов Гарибашвили отрицает коррупцию
22.10.2025 22:50
Сознавшийся в получении незаконных доходов экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили отрицает обвинения в коррупции. Таковы заявления его родственников и адвоката.
«Незаконные доходы и коррупция – разные понятия. Подождем завершения расследования и сделаем выводы позже. Время покажет», – написал зять экс-премьера Александр Тамазашвили в Facebook. Он уверяет: «Ираклий никогда и шага не сделал против интересов Грузии и не сделает, даже если это будет стоить ему жизни».
Адвокат Гарибашвили Лили Гелашвили в разговоре с TV Pirveli заявила, что ее подзащитного допрашивали в качестве свидетеля. Адвокат подчеркнула, что показания экс-премьера «ни в коем случае не означают признание коррупции».
Гелашвили сообщила, что в ближайшие дни Гарибашвили выступит с публичным заявлением, чтобы разъяснить свою позицию.
Ираклия Гарибашвили сегодня допросили в антикоррупционном агентстве Службы госбезопасности (СГБ) Грузии. Как заявили в ведомстве, он «полностью сотрудничает со следствием и признал факт получения незаконных доходов на протяжении нескольких лет».
Несмотря на эти показания, Гарибашвили не задержали. В СГБ сказали, что в ближайшие дни решат, как квалифицировать его действия, и определят меру пресечения.
До сих пор неизвестно, по какому делу проходит Гарибашвили.
18 октября СГБ отчиталась о серии обысков в домах Гарибашвили, бывшего главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили и экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе, а также связанных с ними лиц.
Оперативники изъяли более 7 млн долларов наличными, дорогостоящие ювелирные изделия и часы, произведения искусства, документацию на несколько тысяч страниц, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств.
На показанных ведомством кадрах были, в том числе, чемоданы с пачками 100-долларовых купюр, несколько золотых слитков, десятки нательных золотых крестов и подвесок с изображениями православных святых. Имена владельцев этих предметов служба не уточнила.
