США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний - «Роснефти» и «Лукойла»

Казначейский департамент США заявил, что Соединенные Штаты ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний - «Роснефть» и «Лукойл».



Под санкции также попадают 34 дочерние компании «Роснефти» и «Лукойла».



В заявлении говорится, что санкции США стали «результатом отсутствия у России серьезного стремления к прекращению войны в Украине».



В заявлении отмечается, что сегодняшние санкции усиливают давление на энергетический сектор России и снижают возможность Кремля «добывать доходы для своей военной машины и поддерживать свою ослабленную экономику». США призывают Россию немедленно прекратить огонь.



Согласно заявлению, «Роснефть» - вертикально интегрированная энергетическая компания, специализирующаяся на разведке, добыче, переработке, транспортировке и реализации бензина, природного газа и нефтепродуктов. «Лукойл», в свою очередь, включен в добычу, производство, переработку, маркетинг и распределение нефти и природного газа как в России, так и за рубежом.





