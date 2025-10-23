|
|
|
США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний - «Роснефти» и «Лукойла»
23.10.2025 10:18
Казначейский департамент США заявил, что Соединенные Штаты ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний - «Роснефть» и «Лукойл».
Под санкции также попадают 34 дочерние компании «Роснефти» и «Лукойла».
В заявлении говорится, что санкции США стали «результатом отсутствия у России серьезного стремления к прекращению войны в Украине».
В заявлении отмечается, что сегодняшние санкции усиливают давление на энергетический сектор России и снижают возможность Кремля «добывать доходы для своей военной машины и поддерживать свою ослабленную экономику». США призывают Россию немедленно прекратить огонь.
Отмечается, что санкции распространяются на две крупнейшие российские нефтяные компании - «Роснефть» и «Лукойл».
Согласно заявлению, «Роснефть» - вертикально интегрированная энергетическая компания, специализирующаяся на разведке, добыче, переработке, транспортировке и реализации бензина, природного газа и нефтепродуктов. «Лукойл», в свою очередь, включен в добычу, производство, переработку, маркетинг и распределение нефти и природного газа как в России, так и за рубежом.
|
|
|
