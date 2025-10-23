Кобахидзе: Пребывание Петера Фишера в нашей стране уже не укладывалось ни в какую логику

Пребывание Петера Фишера в нашей стране уже не укладывалось ни в какую логику. Он был первым послом Германии, который нанес ущерб грузино-германским отношениям, - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, правительство Германии приняло прагматичное решение об отзыве посла Петера Фишера.



«Реально, очень хорошо, что власти Германии приняли прагматичное решение об отзыве господина Фишера. Его нахождение в нашей стране уже не укладывалось ни в какую логику. Он был первым послом Германии, который нанес ущерб грузино-германским отношениям. До этого эти отношения развивались поэтапно, у нас была очень хорошая динамика, но в условиях Фишера отношениям был нанесён тяжелый ущерб. Однако эти отношения настолько крепки, что я уверен, выправятся очень скоро. Главное, чтобы назначили в будущем послом Германии достойного человека», - заявил Кобахидзе.



Напомним, Германия отозвала посла из Грузии для консультаций 19 октября.





