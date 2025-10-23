Кобахидзе: Впервые за год радикалам не удалось перекрыть улицу - это означает, что новый закон начал действовать

23.10.2025 12:00





«Впервые за год радикалам не удалось перекрыть улицу — это означает, что новый закон начал действовать», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам главы правительства, радикализм в Грузии должен быть полностью искоренён, поскольку недопустимо, чтобы 50 радикалов оказывали давление на 1 700 000 человек.



«Впервые за год радикалам не удалось перекрыть улицу. Это означает, что новый закон начал действовать. Разумеется, нельзя ослаблять внимание — нужно продолжать работу с должной сосредоточенностью. В конечном итоге радикализм должен быть полностью разрушен в нашей стране. Недопустимо, чтобы 50 радикалов насиловали 1 700 000 человек. Против этого и начала действовать законодательная база, и мы видим, что новый закон стал эффективно работать», — заявил премьер-министр.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





