Кобахидзе: Мзия Амаглобели выполнила задание, будь то прямое или косвенное, неважно


23.10.2025   12:24


«Мзия Амаглобели выполнила задание — было ли оно прямым или косвенным, не имеет значения. У иностранной агентуры в Грузии было поручение максимально попытаться дискредитировать наши правоохранительные структуры, чего им не удалось добиться», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя присуждение Мзии Амаглобели премии Сахарова.

По словам главы правительства, это представляет собой поощрение радикализма и преступности, что является прискорбным.

«Мзия Амаглобели выполнила задание. Было ли оно прямым или косвенным — неважно. У иностранной агентуры в Грузии было поручение максимально постараться принизить наши правоохранительные структуры, чего им не удалось. Но некоторые теперь награждают за эти попытки — именно это мы и видим. Это поощрение радикализма и преступности, что очень печально. Однако, учитывая тяжёлое состояние, в котором сегодня находится европейская бюрократия, подобные факты уже никого не удивляют», — заявил премьер-министр.


