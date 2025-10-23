МИД Германии: Вручение премии имени Сахарова Мзии Амаглобели и Андрею Почобуту — это мощный сигнал всем журналистам

23.10.2025 13:17





Министерство иностранных дел Германии отреагировало в социальной сети X на присуждение премии имени Сахарова Мзии Амаглобели и Анджею Почобуту.



«Присуждение Европейским парламентом премии имени Сахарова за свободу мысли Мзии Амаглобели и Анджею Почобуту является мощным сигналом поддержки всем журналистам, которые в разных странах мира оказываются заключёнными за смелость говорить правду. Мы требуем их немедленного освобождения», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Германии, распространённом посольством Германии в Грузии.



По представлению Европейской народной партии, Мзия Амаглобели была удостоена премии имени Сахарова.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





