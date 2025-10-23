|
|
|
Кавелашвили назначил судьей Конституционного суда Георгия Модебадзе
23.10.2025 15:41
Михаил Кавелашвили назначил судьей Конституционного суда Георгия Модебадзе. Информацию об этом распространяет пресс-служба Михаила Кавелашвили.
«Георгий Модебадзе имеет многолетний опыт работы в судебной системе, он также занимал должность первого заместителя министра образования, науки и молодежи Грузии.
В соответствии со статьей 60-й Конституции Грузии, Конституционный суд состоит из 9 судей, назначаемых на 10-летний срок, из них 3 судей назначает президент Грузии, 3 судей избирает парламент большинством не менее трех пятых от полного состава, и 3 назначает Верховный суд.
Для справки, полномочия судьи Конституционного суда Грузии Ирине Имерлишвили, назначенной на должность президентом Грузии в 2016 году, на основании ее собственного заявления прекращены досрочно распоряжением председателя Конституционного суда с 20 октября 2025 года», - говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна