Кавелашвили назначил судьей Конституционного суда Георгия Модебадзе

23.10.2025





Михаил Кавелашвили назначил судьей Конституционного суда Георгия Модебадзе. Информацию об этом распространяет пресс-служба Михаила Кавелашвили.



«Георгий Модебадзе имеет многолетний опыт работы в судебной системе, он также занимал должность первого заместителя министра образования, науки и молодежи Грузии.



В соответствии со статьей 60-й Конституции Грузии, Конституционный суд состоит из 9 судей, назначаемых на 10-летний срок, из них 3 судей назначает президент Грузии, 3 судей избирает парламент большинством не менее трех пятых от полного состава, и 3 назначает Верховный суд.



Для справки, полномочия судьи Конституционного суда Грузии Ирине Имерлишвили, назначенной на должность президентом Грузии в 2016 году, на основании ее собственного заявления прекращены досрочно распоряжением председателя Конституционного суда с 20 октября 2025 года», - говорится в информации.





