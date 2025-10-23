|
Германия потребовала немедленного освобождения медиаменеджера Мзии Амаглобели
23.10.2025 15:56
МИД Германии призвал к немедленному освобождению осужденной в Грузии журналистки Мзии Амаглобели, которая стала лауреатом премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова.
«Награждение Мзии Амаглобели и Анджея Почобута Европарламентом – мощный сигнал солидарности с журналистами, оказавшимися в заключении по всему миру за мужество говорить правду. Мы призываем к их немедленному освобождению», – говорится в заявлении немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Х.
На уровне МИД решение Европарламента ранее также приветствовала Швеция, назвав его «вдохновляющим».
«Свобода слова и свобода мысли находятся под угрозой, а для защиты демократии необходимо мужество», – сказано в публикации министерства иностранных дел Швеции в Х.
Мзия Амаглобели – основательница и директор независимых изданий Batumelebi и Netgazeti. Ее арестовали в январе 2025 года из-за пощечины начальнику батумской полиции Ираклию Дгебуадзе во время спора на акции протеста. В августе суд приговорил ее к двум годам тюрьмы.
В Европарламенте считают, что Амаглобели осудили по политическим мотивам за участие в антиправительственных протестах.
22 октября Амаглобели вместе с белорусским журналистом-диссидентом Анджеем Почобутом назвали лауреатами высшей наградой Евросоюза в области прав человека. В Европарламенте подчеркнули, что тем самым отмечают их вклад в защитницу свободы выражения мнений.
Грузинские власти расценили это, как «поощрение радикализма и криминала».
