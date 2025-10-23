По информации МВД, полиция изъяла 250 килограммов «героина»

23.10.2025 21:09





Правоохранители изъяли 250 килограммов «героина», стоимость которого на т.н. чёрном рынке составляет около 80 миллионов лари, - сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.



По его словам, по делу задержаны 2 гражданина Грузии, ранее судимые за наркопреступления.



Как отметил Дарахвелидзе, правоохранители выявили и пресекли еще один факт международного наркотрафика.



«По факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств в особо крупном размере, а также за незаконного ввоза в Грузию и незаконного вывоза из Грузии задержаны 2 граждана Грузии, ранее судимые за наркопреступления.



Преступление карается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочно.



Согласно полученным следствием доказательствам выясняется, что грузовик, который, согласно таможенной документации, был загружен «влажными салфетками», въехал в Грузию из соседней страны через таможенный пункт пропуска «Красный мост». Правоохранители в ходе детального досмотра груза на территории экономической зоны оформления в Батуми изъяли 250 килограммов наркотического средства «героин», расфасованного по 2907 упаковкам, помещенным во влажные салфетки. В результате дополнительных следственных действий, проведенных правоохранителями по уголовному делу, из жилого дома одного из обвиняемых также изъято наркотическое средство «героин», расфасованное в две упаковки», - сообщил Дарахвелидзе.



Расследование ведется по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





