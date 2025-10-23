Шако Багдошвили приговорен к 14 суткам административного ареста

23.10.2025 21:09





Тбилисский городской суд признал активиста Шако Багдошвили виновным в совершении административного правонарушения.



Судья приговорил его к 14 суткам административного ареста.



МВД обвинило его в искусственном перекрытии проспекта Руставели.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





