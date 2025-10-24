|
Минобразования запустило электронную платформу для преподавания грузинского языка для диаспоры за рубежом
24.10.2025 10:35
Министерство образования, науки и молодёжи Грузии провело презентацию новой платформы «Грузинский язык для эмигрантов», которая будет способствовать укреплению преподавания грузинского языка для представителей диаспоры.
В презентации принял участие министр образования, науки и молодёжи Грузии Гиви Миканадзе. Он поблагодарил всех участников проекта за сотрудничество и отметил важность новой платформы для популяризации грузинского языка и культуры среди грузинских детей, проживающих за рубежом.
Электронная платформа, целью которой является содействие сближению диаспоры с Грузией, была создана Национальным центром профессионального развития учителей. На данном этапе зарегистрировано около 2400 студентов и 41 преподаватель из 73 стран мира. Платформа содержит разделы для студентов, преподавателей и образовательных ресурсов. Портал обеспечивает регистрацию желающих использовать образовательные ресурсы, размещенные на платформе, методическую поддержку преподавателей и информацию для заинтересованных лиц.
Сертифицированные преподаватели, подготовленные Национальным центром профессионального развития учителей, проводят занятия для студентов, желающих изучать грузинский язык.
Направление дистанционного обучения грузинскому языку для диаспоры реализуется с 2017 года.
В презентации приняли участие заместители министра образования, науки и молодежи Тамар Махарашвили и Звиад Габисония, заместитель государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Лия Гигаури, директор Национального центра профессионального развития учителей Эка Хуцишвили, руководитель Службы по связям с общественностью Патриархии Андрия Джагмаидзе, депутат Гурам Чарелишвили и другие приглашенные гости.
