Премьер-министр присвоил главе СГБ звание «старший лейтенант Службы государственной безопасности»


24.10.2025   11:09


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе присвоил начальнику Службы государственной безопасности Мамуке Мдинарадзе звание «старший лейтенант Службы государственной безопасности».

Соответствующий приказ датирован 23 октября.

«На основании статьи 56, пункта первого, подпункта «б» и пункта 2 статьи 6, пункта первого, подпункта «б» и пункта 21 статьи 7 Закона Грузии «О государственных специальных званиях», Начальнику Службы государственной безопасности Грузии, лейтенанту государственной безопасности Мамуке Мдинарадзе с 30 октября 2025 года присвоить очередное среднее специальное звание «старший лейтенант государственной безопасности», — говорится в приказе.


