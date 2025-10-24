Премьер-министр присвоил главе СГБ звание «старший лейтенант Службы государственной безопасности»

24.10.2025 11:09





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе присвоил начальнику Службы государственной безопасности Мамуке Мдинарадзе звание «старший лейтенант Службы государственной безопасности».



Соответствующий приказ датирован 23 октября.



«На основании статьи 56, пункта первого, подпункта «б» и пункта 2 статьи 6, пункта первого, подпункта «б» и пункта 21 статьи 7 Закона Грузии «О государственных специальных званиях», Начальнику Службы государственной безопасности Грузии, лейтенанту государственной безопасности Мамуке Мдинарадзе с 30 октября 2025 года присвоить очередное среднее специальное звание «старший лейтенант государственной безопасности», — говорится в приказе.





