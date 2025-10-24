|
|
|
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлены обвинения
24.10.2025 11:12
Бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение.
Прокуратура ходатайствовала перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде залога в размере 1 миллиона лари, который может быть обеспечен как денежными средствами, так и недвижимостью.
Ему предъявлено обвинение по статье 194, части 3, пункта «в» Уголовного кодекса, что означает легализацию преступных доходов, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере.
По данным агентства, в период своей работы Гарибашвили «тайно и активно занимался различными видами предпринимательской деятельности, указывая в своих декларациях ложные данные, утверждая, что получил крупные суммы денег в качестве подарков от члена семьи».
Обвиняемый полностью признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях.
Напомним, что при обыске его квартиры были изъяты около 6,5 млн долларов, коллекция дорогих часов и другие драгоценности.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна