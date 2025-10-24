Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявлены обвинения


24.10.2025   11:12


Бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение.

Прокуратура ходатайствовала перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде залога в размере 1 миллиона лари, который может быть обеспечен как денежными средствами, так и недвижимостью.

Ему предъявлено обвинение по статье 194, части 3, пункта «в» Уголовного кодекса, что означает легализацию преступных доходов, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере.

По данным агентства, в период своей работы Гарибашвили «тайно и активно занимался различными видами предпринимательской деятельности, указывая в своих декларациях ложные данные, утверждая, что получил крупные суммы денег в качестве подарков от члена семьи».

Обвиняемый полностью признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях.

Напомним, что при обыске его квартиры были изъяты около 6,5 млн долларов, коллекция дорогих часов и другие драгоценности.


