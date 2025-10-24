Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Павленишвили: Оказывается, можно не сажать человека, занимавшего высшие должности и ограбившего бюджет


24.10.2025   13:01


То, что мы услышали, абсолютный позор, было доказано, что человек грабил грузинский народ. Занимал высшие и самые ответственные должности, ограбил бюджет страны и, оказывается, его можно не сажать, а ограничиться залогом, - указанное заявление сделал один из лидеров «Национального движения» Ираклий Павленишвили.

По его словам, недопустимо, чтобы лицу, занимавшему высшую должность, были прощены абсолютный грабеж и незаконная экономическая деятельность.

«То, что мы услышали, абсолютный позор, было доказано, что человек грабил грузинский народ. Занимал высшие и самые ответственные должности, ограбил бюджет страны и, оказывается, его можно не сажать, а ограничиться залогом, а вместо этого отправлять в тюрьмы людей, перекрывающих дорогу или находящихся на акции, и этих людей отправляют в тюрьмы на годы. Это - аморально, не говоря уже о политике и праве. Важно то, что были доказаны обвинения, о которых мы говорим столько лет, нам говорили, что мы - клеветники, хотя та глубокая, всеобъемлющая коррупция, в которой погряз этот конкретный клан, была на виду. Но и остальные кланы не свободны от коррупции. Выяснилось, что это преступный синдикат, который до конца не жертвует своими участниками, его сравняли с землей, но не сажают. Это пренебрежение и оскорбление грузинского народа. Недопустимо, чтобы лицу, занимавшему высшую должность, были прощены абсолютный грабеж и незаконная экономическая деятельность, что напрямую является изменой грузинскому народу и грабежом его бюджета, а в то же время те же власти сажают в тюрьмы свободных граждан, за всю свою жизнь не раздавивших даже муравья», - заявил Павленишвили.


