Павленишвили: Оказывается, можно не сажать человека, занимавшего высшие должности и ограбившего бюджет

24.10.2025 13:01





То, что мы услышали, абсолютный позор, было доказано, что человек грабил грузинский народ. Занимал высшие и самые ответственные должности, ограбил бюджет страны и, оказывается, его можно не сажать, а ограничиться залогом, - указанное заявление сделал один из лидеров «Национального движения» Ираклий Павленишвили.



По его словам, недопустимо, чтобы лицу, занимавшему высшую должность, были прощены абсолютный грабеж и незаконная экономическая деятельность.



«То, что мы услышали, абсолютный позор, было доказано, что человек грабил грузинский народ. Занимал высшие и самые ответственные должности, ограбил бюджет страны и, оказывается, его можно не сажать, а ограничиться залогом, а вместо этого отправлять в тюрьмы людей, перекрывающих дорогу или находящихся на акции, и этих людей отправляют в тюрьмы на годы. Это - аморально, не говоря уже о политике и праве. Важно то, что были доказаны обвинения, о которых мы говорим столько лет, нам говорили, что мы - клеветники, хотя та глубокая, всеобъемлющая коррупция, в которой погряз этот конкретный клан, была на виду. Но и остальные кланы не свободны от коррупции. Выяснилось, что это преступный синдикат, который до конца не жертвует своими участниками, его сравняли с землей, но не сажают. Это пренебрежение и оскорбление грузинского народа. Недопустимо, чтобы лицу, занимавшему высшую должность, были прощены абсолютный грабеж и незаконная экономическая деятельность, что напрямую является изменой грузинскому народу и грабежом его бюджета, а в то же время те же власти сажают в тюрьмы свободных граждан, за всю свою жизнь не раздавивших даже муравья», - заявил Павленишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





