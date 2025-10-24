Каха Каладзе об обвинении в отношении Ираклия Гарибашвили: очень грустно и прискорбно

24.10.2025 13:04





«Очень грустно и прискорбно», так мэр Тбилиси комментирует обвинение в отношении бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Каха Каладзе утверждает, что узнал о незаконной деятельности экс-премьера только сейчас.



«Очень печально и прискорбно, когда мы слышим подобные заявления в адрес бывшего товарища по команде. Я знаю Ираклия очень давно, мы вместе с 2012 года, он был нашим товарищем, это разрывает мне сердце, давайте дождёмся расследования.



Вы знаете, что он вышел из партии, он отошёл от политической деятельности, он лично сделал заявление по этому поводу в офисе партии несколько месяцев назад. Вышеупомянутый факт, о котором мы слышим в последние дни, печальный, прискорбный, я не могу ничего сказать, давайте дождёмся соответствующих органов и расследования.



Что касается вопросов, то у нас их не было, потому что, что касается автомобилей, то они были государственной собственностью, премьер-министр на них ездил, что касается перелёта [сына Гарибашвили в США], он дал по этому поводу объяснения, и сегодня это неинтересно. Давайте дождёмся ответов», — сказал Каладзе.



Напомним, что Прокуратура Грузии предъявила бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили обвинение по факту легализации незаконных доходов в особо крупном размере.





