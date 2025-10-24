«Международный центр образования» будет ликвидирован

24.10.2025 13:44





Грузинские власти приняли решение о ликвидации «Международного центра образования». Постановление правительства Грузии «О ликвидации юридического лица публичного права – Международного центра образования» опубликовано в «Законодательном вестнике» 21 октября.



«В соответствии со статьей 17 Закона Грузии «О юридических лицах публичного права» юридическое лицо публичного права – Международный центр образования (далее – Центр), действующее в сфере управления Министерства образования, науки и молодежи Грузии (далее – Министерство), ликвидируется.



В соответствии со статьей 25 Органического закона Грузии «О нормативных актах» признать утратившим силу постановление Правительства Грузии «О создании юридического лица публичного права – Международного центра образования» от 24 апреля 2015 года № 183.



Определить Министерство правопреемником ликвидированного Центра.



Вся документация, оставшаяся в результате ликвидации Центра, передается Министерству на основании акта приема-передачи», – говорится в документе.



Согласно постановлению, Министерству предписано:



«В целях организационного обеспечения мероприятий по ликвидации Центра создать ликвидационную комиссию, которая в срок до 31 декабря 2025 года обеспечит: проведение полной инвентаризации имущества и дебиторской и кредиторской задолженности, числящихся на балансе Центра, и составление ликвидационного баланса; обработку, систематизацию и архивирование (при необходимости – уничтожение) имеющейся в Центре документации (материалов) в порядке, установленном законодательством; осуществление иных предусмотренных законодательством мероприятий, связанных с ликвидацией Центра; обеспечение использования ассигнований, выделенных ему из государственного бюджета, на выполнение функций, возложенных на него настоящим постановлением; принять необходимые меры по разработке и изданию/принятию соответствующих проектов правовых актов», – говорится в документе.



Указ подписан грузинским премьером Ираклием Кобахидзе.



Международный центр образования был основан в 2014 году и занимался подготовкой граждан Грузии к международному образованию, предлагал разные программы, включая международные магистерские и докторские, а также программы повышения квалификации за рубежом.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





