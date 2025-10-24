|
Врач Важа Гаприндашвили призывает к расследованию действий министра внутренних дел
24.10.2025 13:48
Тбилисский городской суд признал врача Важу Гаприндашвили виновным в административном правонарушении и приговорил к 7 суткам административного ареста. МВД обвинило Важу Гаприндашвили в искусственном перекрытии проспекта Руставели и воспрепятствовании работе полиции. Перед вынесением решения он обратился к суду:
«Я знаю, что вы уже приняли решение и не измените его, но вам следует расследовать действия министра внутренних дел Геки Геладзе. Из 30 человек, задержанных вместе со мной, никому не дали возможности связаться с адвокатом и семьёй. На видео также видно, как я перехожу улицу, выхожу на тротуар.
Через несколько минут на патрульную машину забирается девушка. Ситуация начинает накаляться. Если бы конфликт не продолжился, я бы ушёл и обошёл самого активного демонстранта. Агрессия была направлена не на полицию, а на то, что правительство изменило курс и больше не двигается в сторону Европейского Союза.
Они задержали Тамар Гиоргадзе, а затем, примерно через 10 минут и меня. Однако всё началось в половине второго дня. Я был в суде, на слушании по делу директора Георгия Таварткиладзе. Выйдя, я позвонил в 112 и сказал, что с 8:00 до 11:00 буду на митинге. Через полчаса мне позвонили из полиции Ваке-Сабуртало и попросили назвать свой адрес и личный номер. Это было преднамеренное задержание, основанное на моей активности», — заявил Важа Гаприндашвили.
Напомним, МВД обвиняет Важу Гаприндашвили в искусственном перекрытии проспекта Руставели вечером 22 октября.
