Владелец провальной нефтедобычи в Грузии лоббирует ГМ в Вашингтоне - Reuters

24.10.2025 13:51





Основатель нефтедобывающей компании Frontera Resources Стив Никандрос, владеющий проблемным бизнесом в Грузии, лоббирует интересы «Грузинской мечты» в Конгрессе США и, по данным Reuters, сыграл ключевую роль в блокировке законопроекта, призванного оказать давление на власти страны.



Никандрос — давний донор Республиканской партии. 30 сентября он направил письмо нескольким республиканцам из Комитета по иностранным делам Палаты представителей, поблагодарив их за сопротивление инициативе, которая запретила бы Вашингтону признавать нынешнее правительство Грузии. Бизнесмен утверждает, что «Грузинская мечта» пришла к власти демократическим путем, а принятие законопроекта может усилить российское влияние на Грузию и навредить интересам американского бизнеса, включая его собственный.



Автор законопроекта, республиканец Джо Уилсон, заявил, что обеспокоен деятельностью Никандроса. Он обещал узнать больше о деятельности бизнесмена.



Интересы Никандроса, работа Frontera в Грузии

Американская нефтегазовая компания Frontera Resources, основанная в Хьюстоне в 1996 году, с 1997 года владела XII лицензированным блоком в Кахетии, где занималась разведкой нефти.



Фирма не раз заявляла о нахождении крупных запасов, однако правительство относилось скептически.



В 2017 году начался открытый конфликт между Frontera и государством: Грузинская корпорация нефти и газа (GOGC) подала на компанию в арбитраж, обвинив ее в нарушении контракта. По данным правительства, арбитраж подтвердил нарушения, что позволило Тбилиси разорвать договор, но власти не воспользовались этим правом, объяснив решение заботой о «репутации страны как надежного инвестиционного партнёра».



Как напоминает грузинская служба Радио Свобода, позже внутри самой компании вспыхнул внутренний конфликт между ее сооснователем Стивом Никандросом и бывшим менеджером Зазой Мамулашвили, который был одним из публичных лиц Frontera в Грузии. В 2021 году суд в Техасе запретил Мамулашвили использовать бренд компании, и управление перешло к стороне Никандроса.



В 2022 году права и обязательства грузинской «Frontera Resources Georgia Corporation» передали американской структуре — Frontera Resources US. Между ней, правительством Грузии и GOGC был подписан меморандум, по которому компания обязалась выплатить долг по арбитражу — около 15,4 млн лари. Но обязательства так и не выполнили.



В январе 2024 года суд Каймановых островов начал ликвидацию Frontera Resources Corporation. В августе того же года меморандум и контракт с грузинским государством автоматически прекратили действие из-за невыполнения условий. Сейчас XII блок находится под управлением GOGC, а долги Frontera признали невзыскуемыми.



Политический контекст

Reuters не получил комментариев от Стива Никандроса. Посол Грузии в США Тамар Талиашвили заявила агентству, что Тбилиси не имеет лоббистских связей в Вашингтоне.



Публикация рассматривает спор вокруг законопроекта о Грузии как часть внутриполитической борьбы в США по вопросу политики в отношении России. Часть конгрессменов требует усилить давление на Москву и ее союзников, другая настаивает на более мягком подходе.



Некоторые авторитетные законодатели резко критиковали грузинские власти за «все более авторитарный курс» и превращение в «экономическую подушку Москвы». Reuters допускает, что их риторика пересечется с изменившейся позицией президента США Дональда Трампа, который «демонстрирует растущую готовность оказывать давление на Кремль из-за войны в Украине».



Источник: Новости - Грузия

