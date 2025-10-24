Владельцы нефтеперерабатывающего завода в Грузии связаны с руководством ГРУ -

Завод был открыт рядом с нефтяным терминалом в Кулеви в начале октября, писало Reuters. Его строительство началось в 2024-м, оно должно пройти в шесть этапов и занять 3-4 года. Первоначальная мощность завода по проекту составит 1,12 млн тонн нефти в год, а дальше до 4 млн тонн.



Общий объем инвестиций в проект оценивается в $600-700 млн. В финансировании проекта участвовал «Фонд развития Грузии» и консорциума коммерческих банков, включая принадлежащий основателю партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили «Cartu Bank». Фонд совместно с коммерческими банками выдал синдицированный кредит. На презентации проекта накануне выборов в октябре 2024 года присутствовал премьер Кобахидзе.



Генеральный директор Фонда развития Грузии Бесик Бугианишвили в интервью BMG этим летом, что, по их информации, первую продукцию завод должен выпустить уже этой осенью.



Строит завод компания Black Sea Petroleum, учрежденная специально под этот проект в 2022 году. Ее основательницей и главным акционером является Мака Асатиани. В Грузии она известна как дизайнер и совладелица официального дилера Mercedes-Benz.



О связи с ГРУ, по данным @agentstvonews:



Нефтяным бизнесом прежде занимался сын Асатиани от первого брака Кахи Жордания. Он с 2016 по 2023 год владел российским нефтетрейдером Oil Energy Group, с выручкой до 17,5 млрд рублей в год.



С 2018 года Жордания владеет 25% долей в компании «СДО-Логистик», которая занимается автоперевозками нефтепродуктов. Выручка фирмы в 2024 году составила 838 млн рублей, убыток — 55 млн. Его партнером по бизнесу и ключевым владельцем «СДО-Логистик» (51%) выступает некий Сергей Алексеев. Как выяснил «Проект», он – сын первого замглавы Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.



Что известно об Алексееве-младшем? До прихода в бизнес он работал в «Русснефти» Микаила Гуцериева, которая как раз и поставила нефть на новый грузинский завод.



В феврале 2024 года бизнес-интересы Алексеева-младшего напрямую пересеклись с работой отца, который руководил военными разведчиками во время боевых действий в Сирии. В феврале 2024 года сын силовика вместе с гражданином Сирии Мохаммадом Джабером учредил небольшую компанию «См-Агро», которая выращивает фрукты в Ростовской области. У себя на родине Джабер известен как контрабандист и лидер проасадовской группировки «Пустынные соколы», которая занималась охраной нефтяных объектов. Его группировка получала оружие и военную технику из России, участвовала в боях за Латакию и Пальмиру. Сам Джабер как командир «соколов» позировал на фото с отрубленной головой человека. В 2014 году он получил российское гражданство.



Служба доходов Минфина Грузии прокомментировала заход в грузинский порт Кулеви судна KAYSERI под флагом Панамы, прибывшего 2 октября из российского порта с 10 000 тонн сырой нефти, заявив, что ни судно, ни его владелец, ни отправитель и получатель груза не подпадают под международные санкции.



Политолог Гия Хухашвили отмечает, что на фоне давления американского президента, Россия проверяет новую логистическую модель:



«Если России удастся наладить некий транзит, логистический транзит через Грузию, в целом это было бы неплохо для России. Сейчас тестируется именно такой вариант. По ряду товарных групп, с которыми у России возникли сложности, уже налажен транзит, и теперь такая схема проходит проверку. Кроме того, есть и политический интерес — дальнейшая интеграция грузинской экономики в российскую».

