Ираклий Гарибашвили согласен с обвинением - адвокат

24.10.2025 15:04





Ираклий Гарибашвили согласен с обвинением – он имеет право на слово, воспользуется им или нет, решать ему, - указанное заявление перед началом судебного процесса сделал адвокат экс-премьера Грузии Ираклия Гарибашвили – Амиран Гигуашвили.



Вместе с тем, по словам адвоката, больше деталей по делу он раскроет по завершению судебного процесса.



«Ираклий Гарибашвили будет присутствовать на заседании по избрании меры пресечения. По остальным вопросам, которые вас интересуют, комментарии мы сделаем после рассмотрения. Позиция защиты такова, что Ираклий Гарибашвили согласен с обвинением. Все заявления и комментарии мы сделаем после рассмотрения. Мой подзащитный имеет право на слово, воспользуется он им или нет, решать только ему», - заявил адвокат.



Вместе с тем, на вопрос журналистов о том, дал ли Ираклий Гарибашвили показания по своим соумышленникам, по информации защитника, таких показания бывший премьер не давал.



«Никаких показаний такой категории Ираклий Гарибашвили не давал, и указанные вопросы являются прерогативой следствия», - заявил Гигуашвили.





