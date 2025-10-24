Посол Евросоюза: Очень жаль, что попытки нападок Евросоюз продолжаются, они даже усилились

24.10.2025 16:41





«Я не буду комментировать комментарии, которые делают разные политики. Это – не мое дело. Мое дело, представлять позицию Евросоюза. Очень жаль, что нападки на Евросоюз продолжаются, и в действительности они даже усилились. Очень жаль, но мы никуда не уходим, мы остаемся здесь. Наши двери для Грузии открыты, начиная с декабря 2023 года. Формально Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, и от грузинских властей зависит то, чтобы она вошла в эти двери. После того исторического момента, когда Грузия стала страной-кандидатом, мы наблюдаем совсем противоположное – вместо того, чтобы Грузия еще больше сблизилась с Евросоюзом, Грузия отдаляется от нас. Да, это очень печально. Имеют место персональные нападки на меня и других послов стран-членов Евросоюза, однако, по меньшей мере, со своей стороны я могу сказать, что не принимаю их на личностном уровне, просто, пытаюсь делать свое дело так хорошо, как могу», - заявил Герчинский.





