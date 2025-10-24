Гарибашвили: Я не давал показаний против кого-либо

Я не давал показаний против кого-либо, - указанное заявление после выхода из суда в беседе с журналистами сделал бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



Он покинул здание суда не через центральный, а через боковой выход.



Гарибишвили ответил только на один вопрос журналистов: «Давал ли он показания против кого-либо?».



Напомним, что в качестве меры пресечения в отношении экс-премьера было избрано внесение залога в размере 1 миллиона лари. Указанное решение вынесла судья Тбилисского городского суда Эка Барбакадзе. Решением судьи, в отношении Гарибашвили были применены и другие меры. В частности, он обязан сдать паспорт гражданина Грузии, и ему запрещен выезд из страны.



Напомним также, что обвинение по факту легализации незаконных доходов Ираклию Гарибашвили было предъявлено сегодня. По уголовному кодексу Грузии за совершение указанного преступления предусмотрено от 9 до 12 лет лишения свободы.





