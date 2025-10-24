Павел Герчинский: Грузия приняла законы, противоречащие принципам Евросоюза

Мы, Евросоюз, не поддерживаем ни одну партию в Грузии, мы осуждаем насилие и выступаем с призывами к диалогу, так как единственным выходом из очень глубокого и обострившегося политического кризиса в Грузии является диалог, - указанное заявление сделал посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



По его словам, присвоением статуса страны-кандидата Евросоюз открыл свои двери для Грузии.



«Но для того, чтобы это произошло, Грузия постепенно должна стать одним из нас, главным же предусловием для этого является принятие законов, правил и регуляций, действующих в странах-членах Евросоюза. С этого исторического момента, с декабря 2023 года, к сожалению, грузинские власти приняли решение не принимать законы, действующие в Евросоюзе, а принять законы, которые противоречат правилам Евросоюза, регуляциям Евросоюза, принципам Евросоюза», - отметил посол.



По его словам, т. н. закон о прозрачности иностранного влияния и закон о иностранных агентах, являющиеся копией американского закона, не имеют ничего общего с европейским законодательством.



«Между прочим, несколько дней назад Венецианская комиссия, являющаяся одним из органов Совета Европы, в своем последнем юридическом заключении на 20 листах, очень четко заявила, что указанные законы не просто противоречат европейскому законодательству, а реально противоречат обязательствам Грузии перед Советом Европы. Печальная реальность, что в течение последних полутора лет в Грузии было принято много разных законов, не только закон о прозрачности,»Фара», но и исправленный закон о грантах, закон о вещании и много других законов, практически ежедневно вносятся или новые поправки или принимаются новые законы, противоречащие тем принципам, на которых основан Евросоюз, и мне очень жаль говорить это, но как в минувший понедельник громогласно и четко заявила вице-президент Кая Каллас, при таких законах Грузия не сможет стать членом Евросоюза. Мне очень жаль, чо я так открыто и прямо говорю об этом», - отметил посол Евросоюза.





