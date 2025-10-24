«Мечта» пытается очистить политическое поле от оппонентов и уничтожить альтернативу - конституционалист

24.10.2025 17:51





«Грузинская мечта», осознавая то, что рейтинг правящей партии стремительно падает, пытается очистить политическое поле от оппонентов и уничтожить альтернативу, - в таком контексте специалист по конституционному праву Вахушти Менабде рассматривает законы и готовящийся конституционный иск правящей партии о запрете партий и ограничении политической деятельности для членов указанных партий.



По словам Менабде, правящая партия хочет поставить общественность перед той данностью, когда у неё, помимо «Грузинской мечты», не будет иной альтернативы на выборах, и таким путем продлить свое правление.



Как отметил эксперт, то же сделали и другие авторитарные режимы на постсоветском пространстве.



Что касается конституционного иска партии «Лело – Сильная Грузия» в отношении указанной инициативы, по заявлению Менабде, учитывая нынешнюю ситуацию в Конституционном суде Грузии, правовой перспективы указанный иск не имеет, хотя конституционный иск является политическим инструментом, который можно использовать в политической борьбе, чтобы таким путем актуализировать вопрос.



«В первую очередь, мы должны оценить нынешнее положение в Конституционном суде. На данном этапе Конституционный суд находится под полным влиянием «Грузинской мечты». Один-два судьи, сохраняющие самостоятельность, погоды не меняют. Любой такой иск, каким бы правильным он не был с правовой точки зрения, обречен на неудачу.



Ясно, что это понимают и авторы иска. Не думаю, что иск имеет правовые цели. Как я понимаю, он больше имеет измерение продвижения и актуализации указанной темы. Думаю, иск не имеет правовой перспективы, так как «Грузинская мечта» все равно заставит Конституционный суд принять то решение, которое будет выгодно правящей партии.



Мы точно не знаем ни о иске, анонсированном «Грузинской мечтой», ни о иске «Лело». Мы можем судить только по заявлениям лидеров правящей партии о том, что они намерены обратиться в Конституционный суд с иском о запрете целого ряда политических партий, а также запрете на политическую деятельность лиц, связанных с указанными партиям. Это значит, что цель - очистить политическое поле от оппонентов.



«Грузинская мечта» осознает, что ее рейтинг стремительно падает. Ей все сложнее будет сохранять управление не только из-за того, что ее не поддерживает большинство, а из-за того, что появится критическая масса общества, при котором «Грузинская мечта» не сможет победить на выборах никакими фальсификациями и манипуляциями. Представляя такое будущее, они пытаются каким-то образом избежать его», - заявил Вахушти Менабде.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





