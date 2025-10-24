Задержаны около 10 человек, за незаконное перекрытие дороги

24.10.2025 17:55





Один из основателей TV Formula Георгий Липонава задержан, предположительно за незаконное перекрытие дороги, сообщают в телекомпании. С утра в социальных сетях распространяется информация задержаниях по тому же обвинению и других лиц.



По неподтверждённой на данный момент информации, задержаны:



Тенго Киртадзе,

Зураб Цецхладзе,

Натия Летодиани,

Нино Лагидзе,

Давид Мшвениерадзе,

Бачо Кимуцадзе,

Анука Гамсахурдия,

Звиад Кварацхелия.

По этому же обвинению были задержаны журналисты и ведущие TV Formula Кета Цицкишвили, Цира Жвания и Вахо Саная.



Телекомпания сообщает и о задержании Маико Бокерия – жены журналиста Васила Иванова-Чиковани.



МВД пока не предоставило официальных комментариев.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





