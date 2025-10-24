|
|
|
Задержаны около 10 человек, за незаконное перекрытие дороги
24.10.2025 17:55
Один из основателей TV Formula Георгий Липонава задержан, предположительно за незаконное перекрытие дороги, сообщают в телекомпании. С утра в социальных сетях распространяется информация задержаниях по тому же обвинению и других лиц.
По неподтверждённой на данный момент информации, задержаны:
Тенго Киртадзе,
Зураб Цецхладзе,
Натия Летодиани,
Нино Лагидзе,
Давид Мшвениерадзе,
Бачо Кимуцадзе,
Анука Гамсахурдия,
Звиад Кварацхелия.
По этому же обвинению были задержаны журналисты и ведущие TV Formula Кета Цицкишвили, Цира Жвания и Вахо Саная.
Телекомпания сообщает и о задержании Маико Бокерия – жены журналиста Васила Иванова-Чиковани.
МВД пока не предоставило официальных комментариев.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна