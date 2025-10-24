Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Тбилиси задержали четырех журналистов


24.10.2025   18:16


Сотрудники правоохранительных органов днем 24 октября задержали журналиста Publika Басти Мгалоблишвили, одного из основателей телеканала Formula Гиорги Лемонджава, а также бывшего сотрудника Общественного вещателя Василия Иванова-Чиковани и его супругу, журналистку Маико Бокериа.

В чем именно их обвиняют, пока неизвестно. Скорее всего, им вменяют административное правонарушение — перекрытие дороги на протесте у парламента. С этим же обвинением арестованы и десятки других протестующих, некоторых уже приговорили к нескольким суткам ареста.

Контекст. Почти неделю назад власти ужесточили наказание за перекрытие проезжей части. Если раньше за это правонарушение можно было получить штраф или арест, то теперь — только арест до 15 суток. Повторные нарушения чреваты уголовным обвинением. Для опознания лиц, обвиняемых в перекрытии дороги, полицейские после протестов составляют протоколы и останавливают тех, кто закрывает лица.


