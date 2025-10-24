Адвокат рассказала о крупных доходах Гарибашвили от «солидной китайской компании»

Незаконные доходы Ираклия Гарибашвили в период его работы в правительстве Грузии могли поступать, в том числе, от «солидной китайской компании». Это следует из заявления его адвоката Лили Гелашвили.



«После своего первого премьерства, оставив должность, он ушел в частный бизнес. Его биография публичная, известная. В тот период у него были отношения с солидной китайской компанией, откуда у него были очень солидные доходы, у него был частный бизнес. Во время ведения этого бизнеса, когда Ираклий во второй раз вернулся в политику, и все очень хорошо помнят при каких обстоятельствах произошло возвращение – он этого не желал, это не было его целью, но так произошло», – сказала Гелашвили журналистам.



Она добавила, что под «необоснованными доходами» следствие подразумевает «суммы, поступившие от бизнеса», которым Гарибашвили занимался «с 2016 года до сегодняшнего дня». Адвокаты подчеркивают, что их подзащитный не обвиняется «в хищении, растрате бюджетных средств или злоупотреблении должностными полномочиями».



Гарибашвили занимал пост премьера Грузии в 2013-2015 годах, а также 2021-2024 годах. Помимо этого, он работал главой МВД (2012-2013) и министром обороны (2019-2021).



Политологи неоднократно отмечали, что Гарибашвили был одним из главных лоббистов китайских интересов в Грузии. Именно при его правительстве Тбилиси и Пекин подписали соглашение о стратегическом партнерстве, а участие китайских компаний в государственных проектах заметно выросло. Гарибашвили также стал первым премьером, предложившим ввести китайский язык в грузинских школах.



В официальной биографии экс-премьера нет упоминаний о его работе в китайских структурах. Однако, по данным СМИ, в феврале 2018 года он был назначен советником наблюдательного совета по региональным проектам в китайском конгломерате CEFC Energy Company Limited. Согласно имущественной декларации Гарибашвили, с января 2018 года по сентябрь 2019 года он получил от этой компании 410 702 лари.



Некогда CEFC Energy входила в число крупнейших частных энергетических конгломератов Китая и активно инвестировала в страны Восточной Европы и Кавказа.



В 2018 году CEFC Energy оказалась в центре международного коррупционного расследования: ее председателя Е Цзяньминя арестовали в Китае по обвинению во взяточничестве, а корпорация вскоре объявила о банкротстве.



По решению Тбилисского городского суда, осенью 2020 года активы CEFC в Грузии передали Euro-Asian Management Group. Грузинская служба Радио Свобода писала, что данная фирма связана с миллиардером-основателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили и бизнесменом Вано Чхартишвили.



Гарибашвили обвиняется в легализация незаконных доходов, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от девяти до 12 лет.

Согласно прокуратуре, будучи членом правительства Грузии в 2019-2024 годах он тайно занимался бизнесом, что закон запрещает.



Гарибашвили получал крупные нелегальные доходы, а чтобы скрыть их происхождение, в своих декларациях указывал, будто бы получает деньги в подарок от родственников. Таким образом он легализовал около 830 тыс. лари ($305,8 тыс.).



Кроме того, Гарибашвили приобрел на подставных лиц (также родственников) две машины за 463 тыс. лари ($170,5 тыс.) и 100% доли компании с недвижимостью за 210 тыс. лари ($77,3 тыс.). Через членов семьи в фирму он инвестировал еще 3,6 млн лари ($1,3 млн).



Главная находка – 6,5 млн долларов, обнаруженные при обыске квартиры экс-премьера 17 октября. Эти деньги он конвертировал в валюту из незаконных доходов, чтобы скрыть их происхождение.



Суд избрал для Гарибашвили меру пресечения в виде залога в 1 млн лари.





