В конце декабря Еврокомиссия опубликует отчёт о соблюдении Грузией показателей безвизового режима - посол

24.10.2025 21:14





Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объявил, что Европейская комиссия опубликует отчёт о расширении ЕС по Грузии через две недели.



По его словам, это будет очень объёмный и содержательный документ Европейской комиссии.



«Что касается оценки работы Грузии, того, как она выполняет рекомендации ЕС, полученные при предоставлении статуса кандидата, через две недели, 4 ноября, будет опубликован Доклад о расширении Грузии. Это будет очень большой, содержательный документ Европейской комиссии, в котором подробно будет описано, что произошло в Грузии в прошлом году и как это связано со стремлением Грузии вступить в ЕС. Пресс-конференцию проведут Высокий представитель Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос. В тот же день, 4 ноября, я также проведу пресс-конференцию и отвечу на вопросы о том, насколько хорошо или плохо работает Грузия», — заявил Павел Герчинский.



Кроме того, Павлу Герчинскому был задан вопрос о приостановке безвизового режима, на чем основан этот запрос, на что Герчинский ответил:



«В Брюсселе уже много месяцев звучат заявления об отходе Грузии от демократических принципов, что является результатом действий грузинского правительства. Рассматриваются все варианты, включая полную или частичную отмену безвизового режима. Министры 27 стран обсуждают этот вопрос уже несколько месяцев и продолжат его обсуждать. Параллельно продолжается работа над общими правилами безвизового режима для всех стран мира, имеющих безвизовый режим с Европой. Эти обсуждения должны быть завершены к концу ноября. В конце декабря Европейская комиссия опубликует ежегодный отчет о том, как Грузия соблюдает критерии безвизового режима. Затем государства-члены определят, какой будет их реакция. Это непростое решение. Оно будет принято квалифицированным большинством. Это означает, что большинство государств-членов представляют большинство населения Европейского союза».







