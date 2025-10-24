Саломе Зурабишвили призвала граждан выйти на акцию 26 октября

Пятый президент Грузии призвала граждан Грузии к сплочению и солидарности, и выйти на намеченную на 26 октября акцию в Тбилиси. На пресс-конференции Саломе Зурабишвили заявила:



«С 26 октября прошёл почти год. Этот год – очень болезненный для общества, потому что мы стали свидетелями истеричных репрессий со стороны режима, которые не только продолжаются, но и стали ещё более суровыми в эти дни. Они пытались перевести ситуацию в немирный сценарий, но и это режиму не удалось, и всеми способами, арестовывая, штрафуя и запугивая невинных людей, они пытаются подавить продолжающийся протест.



Репрессии и новые российские законы продолжаются. Эта российская модель распространяется на всё, и теперь мы ждём принятия закона, который запретит оппозиционным партиям и их членам заниматься политической деятельностью.



Это очередной этап развития этих политических репрессий и российского сценария, который мы наблюдали в течение этого года, хотя и гораздо быстрее, чем в России в то время.



Грузия входит в российское пространство, потому что сюда заходят санкционированные суда, которые привозят санкционированную нефть. Мы стали путём, с помощью которого Россия обходит санкции, и из-за этого Грузия превращается в серую криминальную зону, где возможно всё.



За этот год режим ничего не добился. Он не добился прорыва международной изоляции. Он не смог подавить общественные протесты и не может управлять страной. Этой страной больше никто не управляет. Режим репрессивный, но это уже не режим, который контролирует страну. Главное – мы сегодня свидетели того, что происходит, когда власть ничего не достигает и наступает момент её конца. Это – внутренние разборки. Как бы они ни пытались представить это как антикоррупционную кампанию, на деле это внутренние криминальные конфликты. Внутри режима царит полное недоверие между самим Иванишвили и его ближайшими людьми. Того доверия, на котором строилась эта так называемая команда, больше не существует.



Это последний этап, который мы наблюдаем, и мы должны быть готовы к тому, что он может продолжаться ещё какое-то время, но нам нужно быть стойкими, перед лицом этих репрессий мы должны ещё больше проявить солидарность, которая является нашим главным качеством, и мы действительно её демонстрируем.



26 октября мы все соберёмся вместе и ещё раз заявим, что протест не исчезнет, ​​что солидарность не исчезнет, ​​и Грузия вечна», — заявила Саломе Зурабишвили.



Источник: SOVA

