В Тбилиси неизвестные избили оппозиционного активиста Надима Хмаладзе

Неизвестные избили оппозиционного активиста Надима Хмаладзе у подъезда его дома в Тбилиси. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



По его словам, нападавших было трое, они повалили его на землю и били ногами по голове. Хмаладзе на месте оказали помощь врачи скорой, а затем госпитализировали.



Активист проинформировал о факте полицию. Комментариев МВД Грузии в связи с произошедшим пока не поступало.



Хмаладзе – активный участник протестных акций, он состоит в антиоккупационном движении.



Хмаладзе в качестве добровольца отправился в Украину вскоре после начала полномасштабной войны и воевал против РФ. В марте текущего года российский суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы.



