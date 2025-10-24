Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Тбилиси неизвестные избили оппозиционного активиста Надима Хмаладзе


24.10.2025   22:12


Неизвестные избили оппозиционного активиста Надима Хмаладзе у подъезда его дома в Тбилиси. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, нападавших было трое, они повалили его на землю и били ногами по голове. Хмаладзе на месте оказали помощь врачи скорой, а затем госпитализировали.

Активист проинформировал о факте полицию. Комментариев МВД Грузии в связи с произошедшим пока не поступало.

Хмаладзе – активный участник протестных акций, он состоит в антиоккупационном движении.

Хмаладзе в качестве добровольца отправился в Украину вскоре после начала полномасштабной войны и воевал против РФ. В марте текущего года российский суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы.


