12 членов семьи убитого в Берлине Зелимхана Хангошвили депортированы из Германии в Грузию

24.10.2025 22:19





Полиция в Бранденбурге депортировала в Грузию 12 членов семьи убитого в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Среди высланных — его брат Заур. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.



Заур Хангошвили прибыл в Германию из Швеции примерно три года назад, он и члены его семьи — граждане Грузии. Он опасался за свою безопасность, передаёт DW. Дверь в его квартиру в Вюнсдорфе была выломана полицией утром 23 октября, после чего его и его семью сразу отвезли в аэропорт. У них были отобраны телефоны.



На правительственной пресс-конференции в пятницу представительница МВД Германии Сонья Кок заявила, что на чартерном рейсе в четверг в Грузию выслали 48 человек.



Она заявила, что не может комментировать личности отдельных пассажиров, напомнив, что увеличение числа депортацией было частью соглашения партий Бундестага о формировании правящей коалиции. В МВД Бранденбурга заявили, что не могут предоставить оперативный комментарий по этой теме. ФРГ объявляла об ужесточении мер против нелегальных мигрантов, но визовый статус высланных и причины депортации не сообщаются.



Зелимхан Хангошвили был застрелен 15 августа прошлого года. Сразу после покушения был арестован исполнитель преступления, россиянин Вадим Красиков. Он был приговорён к пожизненному сроку, позднее Москва его обменяла, в том числе на полизаключённых.



В решении суда Германии отмечалось, что преступление было совершено по заказу Москвы. Красиков был ветераном элитного подразделения российского спецназа ФСБ «Альфа». Президент России Владимир Путин заявлял, что убитый Зелимхан Хангошвили был одним из организаторов взрывов в московском метро. Доказательств этому представлено не было.





