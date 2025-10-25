Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом


25.10.2025   19:33


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом. Информацию распространяет администрация правительства Грузии.

На встрече обсуждались дружеские отношения, стратегическое партнерство и сотрудничество в области спорта между Грузией и Турцией.

Билал Эрдоган находится в Грузии по приглашению Министерства спорта Грузии в связи с проведением в Грузии чемпионата мира по грузинской борьбе.

Грузия впервые в истории принимает чемпионат мира по грузинской борьбе. Чемпионат состоится 25 октября. Победители будут определены в абсолютных весовых категориях.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна