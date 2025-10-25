|
Кобахидзе встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом
25.10.2025 19:33
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом. Информацию распространяет администрация правительства Грузии.
На встрече обсуждались дружеские отношения, стратегическое партнерство и сотрудничество в области спорта между Грузией и Турцией.
Билал Эрдоган находится в Грузии по приглашению Министерства спорта Грузии в связи с проведением в Грузии чемпионата мира по грузинской борьбе.
Грузия впервые в истории принимает чемпионат мира по грузинской борьбе. Чемпионат состоится 25 октября. Победители будут определены в абсолютных весовых категориях.
