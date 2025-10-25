Кобахидзе встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом. Информацию распространяет администрация правительства Грузии.



На встрече обсуждались дружеские отношения, стратегическое партнерство и сотрудничество в области спорта между Грузией и Турцией.



Билал Эрдоган находится в Грузии по приглашению Министерства спорта Грузии в связи с проведением в Грузии чемпионата мира по грузинской борьбе.



Грузия впервые в истории принимает чемпионат мира по грузинской борьбе. Чемпионат состоится 25 октября. Победители будут определены в абсолютных весовых категориях.







