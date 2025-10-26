В течение последних 3 дней в административном порядке задержаны 60 участников акций

В течение последних 3 дней, по обвинению в нарушении правил проведения собраний и манифестаций, в соответствии с Кодексом административных правонарушений, задержаны 60 участников акций. Указанную информацию распространяет МВД Грузии.



Ведомство призывает участников акции воздерживаться «от совершения противозаконных действия, в противном случае, в отношении них будут предприняты меры, предусмотренные законом».



Несмотря на то, что сотрудники Патрульной полиции не раз призывали участников акции не совершать противозаконные действия, так как их число не дает законного права на перекрытие дорожной части, демонстранты не подчинились призыву сотрудников правоохранительных органов, вновь перекрыли дорожную часть и помешали движению автотранспорта.



В очередной раз призываем участников акции воздерживаться «от совершения противозаконных действия, в противном случае, в отношении них будут предприняты меры, предусмотренные законом», - говорится в заявлении МВД Грузии.





