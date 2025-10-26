|
|
|
Вице-президент ALDE: правительство Грузии действует недемократично и санкции должны быть адекватной реакцией
26.10.2025 18:02
Вице-президент Альянса либералов и демократов за Европу ALDE Дан Барна считает санкции «адекватной реакцией» на действия «Грузинской мечты». В разговоре с телекомпанией Formula политик отметил:
«Ситуация в Грузии в настоящее время критическая. Правительство Грузии отдаляется от ЕС. Как вы знаете, обсуждается вопрос об отзыве статуса страны-кандидата Грузии.
Но есть и справедливый аргумент, который я поддерживаю, что отзыв статуса как санкция против и без того недемократичного правительства Грузии также выглядит как лишение надежды граждан Грузии.
Мы считаем, что граждане Грузии по-прежнему стремятся к европейской интеграции, но теперь «Грузинская мечта» лишает граждан Грузии европейской мечты, правительство Грузии действует совершенно недемократично, и санкции должны быть адекватной реакцией, как это произошло в России и Беларуси, когда отдельные санкции были введены против тех, кто непосредственно участвует в принятии государственных решений, что наносит ущерб демократическим принципам в обществе», — заявил вице-президент ALDE, депутат Европарламента Дан Барна.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна