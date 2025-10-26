Вице-президент ALDE: правительство Грузии действует недемократично и санкции должны быть адекватной реакцией

Вице-президент Альянса либералов и демократов за Европу ALDE Дан Барна считает санкции «адекватной реакцией» на действия «Грузинской мечты». В разговоре с телекомпанией Formula политик отметил:



«Ситуация в Грузии в настоящее время критическая. Правительство Грузии отдаляется от ЕС. Как вы знаете, обсуждается вопрос об отзыве статуса страны-кандидата Грузии.



Но есть и справедливый аргумент, который я поддерживаю, что отзыв статуса как санкция против и без того недемократичного правительства Грузии также выглядит как лишение надежды граждан Грузии.



Мы считаем, что граждане Грузии по-прежнему стремятся к европейской интеграции, но теперь «Грузинская мечта» лишает граждан Грузии европейской мечты, правительство Грузии действует совершенно недемократично, и санкции должны быть адекватной реакцией, как это произошло в России и Беларуси, когда отдельные санкции были введены против тех, кто непосредственно участвует в принятии государственных решений, что наносит ущерб демократическим принципам в обществе», — заявил вице-президент ALDE, депутат Европарламента Дан Барна.





