Леван Цуцкиридзе: Правительство бандитов должно уйти

Сегодня мы собрались здесь, чтобы все вместе, в том числе и от лица заключенных, сказать: правительство бандитов должно уйти! Должны быть освобождены невиновные! Проведены справедливые выборы! Мы все должно бороться за одного, а один – за всех, - так к собравшимся у здания парламента Грузии обратился лидер «Площади свободы» Леван Цуцкиридзе.



Он также призвал демонстрантов ввести своеобразный новый, демократический ритуал, который будет исполняться неуклонно до тех пор, пока цели не будут достигнуты.



«Нам нужно, чтобы еще большее число граждан Грузии приняло решение о том, что мы не можем и не хотим жить по-прежнему до тех пор, пока не восстановим в стране демократию, не освободим невиновных заключенных и не проведем по-настоящему свободные выборы.



Для чего хочу предложить, чтобы каждый гражданин ввел для себя своеобразный новый, демократический ритуал, который будет исполняться до тех пор, пока цели не будут достигнуты. Для этого ритуала я могу предложить три вещи:



1. Каждый гражданин хотя бы один день в неделю обязательно должен провести на Руставели, очаге протеста или в других городах;

2. Поддержать и профинансировать тех отважных адвокатов, юристов и независимых журналистов, которые защищают правых, благодаря борьбе которых голос правды еще слышен в стране;

3. Присоединиться и усилить демократические, патриотические, гражданские и политические силы для того, чтобы немедленно заложить фундамент нашей демократии, чтобы он был настолько прочным, чтобы ни один автократ никогда больше не смог его расшатать», - заявил Цуцкиридзе.





