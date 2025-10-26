Зурабишвили: Пусть наши сердца выдержат ещё немного, и вскоре нас ждёт настоящая, окончательная победа

26.10.2025 22:29





Этот режим уже проиграл, его дни сочтены, и мы должны выдержать ещё немного, — заявила бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления на продолжающемся митинге на площади Свободы в столице Грузии Тбилиси.



Как отметила Зурабишвили, скоро настанет окончательная победа, придут новые выборы, новое политическое пространство, в котором так остро нуждается страна.



«Этот режим, который — продаёт, отчуждает грузинские земли…



Здесь наша, ваша победа, пусть ещё немного выдержат наши сердца, и скоро настанет настоящая, полная победа — новые выборы, новое общество, новое политическое пространство, которое нам действительно нужно. И мы все вместе стоим здесь вместе ради нашего будущего», — сказала Саломе Зурабишвили.





