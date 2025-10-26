Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Зурабишвили: Пусть наши сердца выдержат ещё немного, и вскоре нас ждёт настоящая, окончательная победа


26.10.2025   22:29


Этот режим уже проиграл, его дни сочтены, и мы должны выдержать ещё немного, — заявила бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления на продолжающемся митинге на площади Свободы в столице Грузии Тбилиси.

Как отметила Зурабишвили, скоро настанет окончательная победа, придут новые выборы, новое политическое пространство, в котором так остро нуждается страна.

«Этот режим, который — продаёт, отчуждает грузинские земли…

Здесь наша, ваша победа, пусть ещё немного выдержат наши сердца, и скоро настанет настоящая, полная победа — новые выборы, новое общество, новое политическое пространство, которое нам действительно нужно. И мы все вместе стоим здесь вместе ради нашего будущего», — сказала Саломе Зурабишвили.


