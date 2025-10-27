«Сильная Грузия-Лело» требует признать неконституционным принятый «Грузинской мечтой» закон о запрете партий

27.10.2025 10:14





«Сильная Грузия-Лело» подает в Конституционный суд конституционный иск и требует признать неконституционным принятый «Грузинской мечтой» закон о запрете партий.



Как говорится в информации, распространенной пресс-службой партии, конституционный иск подготовлен ​​совместно с группой конституционалистов, которые также будут включены в процесс.



По их данным, один из лидеров «Сильной Грузии-Лело» Георгий Сиоридзе внесет иск к 15:00.



««Сильная Грузия-Лело» после Конституционного суда обратится с иском также в Европейский суд по правам человека, поскольку считает, что запрет политических партий и лишение граждан Грузии права участвовать в политике является очередной антиконституционной заявкой со стороны режима «Мечты», а принятие этих репрессивных изменений вызывает существенный демократический распад в стране, что укрепляет диктатуру.



По заявлению «Сильной Грузии-Лело», то требование закона, целью которого является ограничение участия в политической активности лиц, связанных с запрещенными партиями, является совершенно абсурдным и неконституционным, поскольку противоречит ряду норм Конституции Грузии, в том числе статьям 23, 25, 31 и 60, а также международным нормам.



Кроме того, запрет на участие в политической жизни для лиц, связанных с партией, противоречит статье 11 Европейской конвенции о правах человека, а также статье 22 Международного пакта ООН о гражданских и политических правах, и параграфу 7.6 Копенгагенского документа ОБСЕ, согласно которому государства-участники ОБСЕ обязаны защищать право индивидов - свободно создавать политические партии и осуществлять партийную деятельность», - говорится в распространенной информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





