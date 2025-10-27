Депутат от «Гахария за Грузию» отказалась от мандата и партии

27.10.2025 10:26





Русудан Тевзадзе заявляет, что отказывается от депутатского мандата и покидает партию «Гахария за Грузию».



По её словам, это решение никоим образом не направлено против политической силы «Гахария за Грузию», однако сегодня и сейчас, на фоне крайне тяжелых для Грузии внутренних и внешних вызовов, она приняла по-человечески сложнейшее, но граждански верное решение.



«Как известно, с 2021 года я являюсь членом политсовета партии «Гахария за Грузию» и куратором направления образования и культуры. Именно в качестве члена этой политической партии я стремилась делать полезную работу для страны. Вы также знаете, что у меня есть депутатский мандат, который я получила в результате сложной совместной работы с коллегами и друзьями. Однако сегодня и сейчас, на фоне крайне тяжелых для Грузии внутренних и внешних вызовов, я приняла по-человечески сложнейшее, но на мой взгляд, граждански верное решение ради будущего моих детей и их поколения. Я отказываюсь от депутатского мандата и выхожу из партии. P.S. Я громко и ясно заявляю, что мое решение никоим образом не направлено против политической силы «Гахария за Грузию». Мои коллеги остаются моими друзьями и уважаемыми профессионалами, и я желаю им успехов на этом пути», - пишет она в соцсети.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





