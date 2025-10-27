«Грузинская мечта» отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Евронест

27.10.2025 11:43





Председатель комитета парламента Грузии по европейской интеграции Леван Махашвили обратился с письмом к парламентской ассамблее «Евронест».



Как отметил Махашвили, недавние действия парламентской ассамблеи «Евронест» вызывают серьёзную обеспокоенность из-за их несоответствия основополагающим принципам и целям учредительного акта Ассамблеи и Совместной декларации Пражского саммита «Восточного партнёрства».



По его словам, многосторонний диалог, который ранее широко поддерживался участниками Ассамблеи, к сожалению, остался в прошлом.



«Мы всё больше обеспокоены действиями некоторых членов Европейского парламента, участвующих в работе ассамблеи »Евронест», а также самого Европарламента, чья враждебная риторика и шаги противоречат принципам партнёрства и взаимного уважения. Преднамеренно искажённые и ложные политические заявления всё чаще становятся частью деятельности тех европейских парламентариев, которые в Грузии, вместо фактов, доказательств и воли грузинского народа, отдают предпочтение своим политическим партнёрам, осуждённым за преступления.



Грузинское общество стало свидетелем того, как эти европейские парламентарии присоединялись к протестным акциям перед зданием парламента Грузии, что выходит за рамки парламентской дипломатии. Некоторые члены делегации Европарламента в ассамблее »Евронест» делали заявления, которые поощряли общественные беспорядки, радикализацию и насилие в нашей стране. Кроме того, резолюции и отчёты Европарламента и ассамблеи »Евронест» по Грузии продолжают игнорировать демократически выраженную волю грузинского народа.



Мы также глубоко обеспокоены решением европейских парламентариев пригласить на пленарное заседание под видом «гражданского общества» лиц, которые участвовали или поддерживали отказ от признания выборов, подрыв легитимных демократических институтов и недавние попытки свержения власти в Грузии. Вместо того чтобы ясно дистанцироваться от подобных действий и связанного с ними насилия, нынешний подход Ассамблеи фактически легитимизирует акторов, чья повестка не соответствует демократическим принципам. Предоставляя таким лицам платформу, «Евронест» нормализует и способствует антидемократическому поведению, а также оправдывает насильственные и радикальные политические инициативы. Это полностью противоречит основным ценностям демократии, верховенства права, диалога и мира, которым эта структура обязана следовать.



Тот факт, что большинство стран-партнёров не участвует в пленарной сессии парламентской ассамблеи »Евронест», должен стать серьёзным сигналом о том, что нынешний подход Европарламента является ошибочным. Европейский парламент должен задуматься: его текущие действия укрепляют региональное сотрудничество или разрушают мосты партнёрства? Его чрезмерно политизированный подход подрывает как доверие к самой Ассамблее, так и партнёрство между Европейским союзом и ассоциированными с ним странами.



Учитывая всё вышесказанное, делегация парламента Грузии воздержалась от участия в 12-й пленарной сессии парламентской ассамблеи «Евронест», проходящей в Ереване. Мы призываем парламентскую ассамблею «Евронест» задуматься над вышеупомянутыми легитимными вопросами и вернуться к уважению её основополагающих принципов. Только осознав это, Ассамблея сможет выполнить свою истинную миссию и стать надёжной платформой для »Восточного партнёрства» и участвующих в нём стран», — говорится в письме Левана Махашвили.







