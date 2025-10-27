Папуашвили: Грузия и Азербайджан не участвуют в «Евронесте» - в поведении Европарламента что-то не так

27.10.2025 15:35





«Факт того, что сессия парламентской ассамблеи «Евронеста» проходит в регионе Южного Кавказа, но в ней не участвуют Азербайджан и Грузия, показывает, что в поведении Европарламента что-то не так», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



«Евронест — это платформа сотрудничества и диалога между Европарламентом и странами «Восточного партнёрства», целью которой является обсуждение различных вопросов. Сам факт того, что на этом заседании будут представлены только две страны — принимающая сторона Армения и, кроме неё, Украина — уже говорит о том, что Европарламент действует неправильно. Тем более, сессия проходит в Южном Кавказе, но две страны региона — Азербайджан и Грузия — не участвуют. Это само по себе показывает, что их поведение неверно», — отметил Папуашвили.



Он также прокомментировал вопрос о приглашённых на сессию участниках, заявив, что под видом представителей НПО на мероприятие приглашены члены партий «Национальное движение», «Лело», «Европейская Грузия» и «Дроа».



«Насколько нам известно, почти все приглашённые — партийные деятели, например Бокучава и другие. Поэтому это абсолютная ложь, когда утверждают, что они приглашены по «квоте НПО». На самом деле Европарламент показывает нам, кого он считает представителями Грузии. Они считают голосом Грузии «Нацдвижение».



За этим стоят конкретные лица, например Раса Юкнявичене, чьё враждебное отношение к грузинскому народу давно известно. Неудивительно, что она, тесно связанная с «Нацдвижением», приглашает их под видом НПО на «Евронест». Это позорно», — заявил Папуашвили.



По его словам, в Европарламенте очевидно сохраняются постсоветские и посткоммунистические тенденции.



«Сессия «Евронеста» проводится в Южном Кавказе, но без участия Азербайджана и Грузии. Это показывает, что в поведении Европарламента есть серьёзные проблемы. Мы не собираемся участвовать в этом фарсе. Мы не будем легитимизировать враждебную риторику, которую некоторые депутаты Европарламента, особенно из руководства «Евронеста», допускают в адрес грузинского народа и властей.



Мы не будем участвовать в фарсе, где политиков вроде Бокучавы и Гегелия записывают как «представителей НПО».



Сессия проходит в Южном Кавказе, но две страны региона — Азербайджан и Грузия — отсутствуют. Думаю, в итоге «Евронест» сам изолирует себя от «Восточного партнёрства» и пытается выстраивать региональную политику по своему политическому вкусу.



Для Расы Юкнявичене, которая считает Михаила Саакашвили и «Нацдвижение» почти святыми, региональная политика должна строиться именно вокруг них. Это печально.



То, как ведёт себя соратница Горбачёва Раса Юкнявичене, неудивительно. Мы давно наблюдаем шаги в стиле Советского Союза в Европарламенте. Там видна сильная зависимость от постсоветских и посткоммунистических стран, которые, по какой-то причине, считают, что должны быть опекунами грузинского народа. Почему — непонятно, но факт остаётся фактом: это влияние очевидно», — заявил Папуашвили.



Для справки, председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили направил письмо в секретариат «Евронеста», где сообщил, что делегация парламента Грузии воздерживается от участия в 12-й пленарной сессии ассамблеи, проходящей в Ереване. По его словам, недавние действия «Евронеста» вызывают серьёзную обеспокоенность из-за несоответствия фундаментальным принципам и целям учредительного акта ассамблеи и Пражской декларации «Восточного партнёрства».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





