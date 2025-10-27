Пенитенциарная служба Грузии опровергла сообщения о голодовке заключённого Чикваидзе

Специальная пенитенциарная служба Грузии распространила заявление, в котором опровергла утверждения о том, что заключённый Г. Чикваидзе и его сокамерники объявили голодовку из-за неполучения пищи.



Ведомство назвало информацию, распространённую матерью заключённого Екатериной Церетели, «очередным провокационным заявлением» и «ложью».



В официальном сообщении отмечается, что 25 и 26 октября осуждённым было предложено питание в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими нормами, однако они отказались от еды по собственному желанию, оставив себе только хлеб. Позже они также отказались от обеда и ужина, заявив, что просто не хотят принимать пищу.



Кроме того, 26 октября, в 13:22, когда заключённым вновь предложили обед, Г. Чикваидзе оскорбил другого осуждённого, который был задействован в хозяйственных работах и раздавал еду вместе с дежурным сотрудником учреждения. Он не подчинился законным требованиям прекратить противоправные действия и продолжил словесные оскорбления.



Пенитенциарная служба подчеркнула, что в полном объёме обеспечивает питание заключённых, однако Г. Чикваидзе «избирательно употребляет отдельные виды продуктов» и «продолжает провокационные действия», цель которых — дискредитация службы и введение общества в заблуждение.



«Все утверждения о нарушении прав заключённых и ненадлежащем питании не соответствуют действительности и являются клеветой. Пенитенциарная служба реагирует на любые факты противоправного поведения заключённых в строгом соответствии с законом», — говорится в заявлении ведомства.



Служба также призвала всех лиц, включая родственников заключённых, воздерживаться от распространения недостоверной и ложной информации, направленной на подрыв репутации учреждения.





