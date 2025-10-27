Георгий Сиоридзе: «Мечта» намерена установить диктатуру, чтобы не осталось пространства для инакомыслия

«Лело - Сильная Грузия» подала иск в Конституционный суд, требуя признать неконституционными законы, связанные с запретом оппозиционных партий.



При этом, подавая иск, член партии Георгий Сиоридзе пояснил, что Конституционный суд не является реальным рычагом, поскольку подчиняется вертикали «Грузинской мечты», однако важно создать прецедент борьбы.



«Конституционный суд не является реальным рычагом, поскольку подчинен вертикали «Грузинской мечты», как и суды, и все государственные ведомства в целом. Однако для «Сильной Грузии-Лело», как ответственной политической партии, критически важно использовать все конституционные методы борьбы», - заявил Георгий Сиоридзе.



Как пояснил журналистам Сиоридзе, они также намерены обратиться по этому вопросу в Страсбургский суд.



««Грузинская мечта» - это сила, которая поставила себя вне Конституции, а не нас, не грузинское общество, не прозападную оппозицию, не гражданский сектор. Мы остаёмся верны конституционному пространству, которое узурпировали Бидзина Иванишвили и этот режим, но важно создать прецеденты борьбы, в том числе и правовой...



...И сегодня, когда «Грузинская мечта» намерена окончательно установить в этой стране диктатуру, чтобы не осталось никакого пространства для инакомыслия, чтобы политическая оппозиция исчезла с политического поля, мы будем бороться в Конституционном суде сегодняшним конституционным иском, где квалифицированно обосновано правовыми аргументами, почему это законодательство не только антидемократично, но и не соответствует Конституции Грузии», - заявил Сиоридзе.





