Саакашвили: Кобахидзе закрыл Международный центр образования, который я создал
27.10.2025 17:36
Кобахидзе закрыл Международный центр образования, который я создал - это новый этап глубокой талибанизации и будет иметь долгосрочные крайне разрушительные последствия для наших новых поколений, - об этом в социальной сети пишет третий президент Михаил Саакашвили.
По его словам, «следует победить тиранию вовремя».
«Кобахидзе закрыл Международный центр образования, который я создал и который в своё время финансировал обучение тысяч грузинских студентов в лучших университетах мира.
Теперь этот будто бы премьер сослался на то, что студенты, уехавшие за границу, не служили государству.
При мне 99% студентов, отправленных за границу, возвращались, чтобы служить стране.
На самом деле, это новый этап глубокой талибанизации, и будет иметь долгосрочные крайне разрушительные последствия для наших будущих поколений. Мы должны вовремя победить тиранию», - написал Саакашвили.
