Саакашвили: Кобахидзе закрыл Международный центр образования, который я создал


27.10.2025   17:36


Кобахидзе закрыл Международный центр образования, который я создал - это новый этап глубокой талибанизации и будет иметь долгосрочные крайне разрушительные последствия для наших новых поколений, - об этом в социальной сети пишет третий президент Михаил Саакашвили.

По его словам, «следует победить тиранию вовремя».

«Кобахидзе закрыл Международный центр образования, который я создал и который в своё время финансировал обучение тысяч грузинских студентов в лучших университетах мира.

Теперь этот будто бы премьер сослался на то, что студенты, уехавшие за границу, не служили государству.

При мне 99% студентов, отправленных за границу, возвращались, чтобы служить стране.

На самом деле, это новый этап глубокой талибанизации, и будет иметь долгосрочные крайне разрушительные последствия для наших будущих поколений. Мы должны вовремя победить тиранию», - написал Саакашвили.


