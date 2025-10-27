Саакашвили: Кобахидзе закрыл Международный центр образования, который я создал

Кобахидзе закрыл Международный центр образования, который я создал - это новый этап глубокой талибанизации и будет иметь долгосрочные крайне разрушительные последствия для наших новых поколений, - об этом в социальной сети пишет третий президент Михаил Саакашвили.



По его словам, «следует победить тиранию вовремя».



«Кобахидзе закрыл Международный центр образования, который я создал и который в своё время финансировал обучение тысяч грузинских студентов в лучших университетах мира.



Теперь этот будто бы премьер сослался на то, что студенты, уехавшие за границу, не служили государству.



При мне 99% студентов, отправленных за границу, возвращались, чтобы служить стране.



На самом деле, это новый этап глубокой талибанизации, и будет иметь долгосрочные крайне разрушительные последствия для наших будущих поколений. Мы должны вовремя победить тиранию», - написал Саакашвили.





