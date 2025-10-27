Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Махашвили: Проход партии Гахария в парламент, вероятно, ничего не изменит, разве что вырастут счета за электроэнергию


27.10.2025   17:43


«Партия Гахария расценила свои политические шаги как ошибку. Поэтому единственное, чего ожидает население после признания ошибки, — это извинений. Извинений за то, что всё это время они будоражили страну радикальной повесткой и не упускали возможности для нормального развития», — заявил Леван Махашвили, председатель парламентского комитета по евроинтеграции.

По словам Махашвили, с проходом партии Гахария в парламент ничего не изменится.

«Что изменится для парламента? Изменится лишь то, что счета за электроэнергию вырастут, потому что у них появятся новые помещения. Конечно, это полушутка. Серьёзно, наверное, ничего. Если они продолжат ту же политику, что и снаружи, когда у них была легкомысленная повестка дня, то ничего не изменится. Посмотрим, внесут ли они какой-либо серьёзный вклад, в чём я сомневаюсь. В своё время население дало им возможность участвовать в политических дискуссиях и вносить свой вклад в повестку дня. Они не делали этого целый год, и посмотрим, что будет в следующем году», — заявил Леван Махашвили.


