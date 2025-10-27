|
Штраф в 500 лари за нарушение правил эксплуатации парковки, расположенной в радиусе 20 км от таможенного пункта – законопроект
27.10.2025 17:45
Нарушение правил эксплуатации парковки, подключённой к электронной системе управления очередями транспортных средств на таможенном пункте, влечёт за собой штраф в размере 500 лари. Законопроект был рассмотрен и поддержан Финансово-бюджетным комитетом в первом чтении.
Соответствующие изменения планируется внести в Кодекс Грузии об административных правонарушениях.
«Согласно законопроекту, нарушение правил эксплуатации парковки, расположенной в радиусе, установленном нормативным актом Правительства Грузии, от пункта пропуска сухопутного участка государственной границы Грузии и подключённой к электронной системе управления очередями транспортных средств, влечёт за собой штраф в размере 500 лари. В действующей редакции указанное правило действует в радиусе 20 км», – говорится в информации, опубликованной парламентом.
Автором законопроекта является Министерство финансов Грузии, а инициатором — Правительство Грузии.
