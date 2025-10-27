Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Экс-глава правительства Аджария Рижвадзе вернется в Грузию после «попытки самоубийства»


27.10.2025   18:07


Глава правительства АР Аджария Торнике Рижвадзе в ближайшие дни вернется в Грузию после лечения в Турции вследствие предполагаемой попытки самоубийства в доме Алекси Ахвледиани — бывшего главы Агентства морского транспорта.

Об этом сообщил сам Ахвледиани, который ранее был выпущен под залог. Он подчеркнул, что не признает себя виновным «из-за слишком большого количества нюансов», отметив, что «суд все определит».

На вопрос, не знает ли он, как друг Рижвадзе, информацию о том, что экс-главу правительства Аджарии просили дать показания против Гарибашвили, Ахвледиани ответил, что у него «нет такой информации».

На вопрос, обсуждал ли он эту тему со своим другом и знал ли Рижвадзе о начатом расследовании в связи с коррупцией, Ахвледиани дал отрицательный ответ.

«Тогда не было начато никакого расследования, и, насколько я знаю, в отношении Торнике нет вопросов, и никакого расследования не проводилось», — сказал Ахвледиани.

Чиновник под следствием заявил, что состояние здоровья Торнике Рижвадзе улучшилось.

«Я знаю, что в ближайшие дни, в ближайший период, Торнике выступит с заявлением и ответит на вопросы каждого из вас. У меня есть информация, что в ближайшее время он ответит на все вопросы. Вероятно, он собирается дать интервью», — отметил Ахвледиани.

Добавим, расследование попытки самоубийства бывшего председателя правительства АР Аджария Торнике Рижвадзе ведется по статье 115 УК Грузии. Уголовное дело по обвинению Алекси Ахвледиани выделено в отдельное производство, поскольку стреляли из его огнестрельного оружия в его доме.

Прокуратура предъявила Алекси Ахвледиани обвинение по статье 238 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает неосторожное обращение с огнестрельным оружием, повлекшее тяжкие последствия.

Данное деяние предусматривает лишение свободы сроком до 3-х лет в качестве вида и меры наказания.

Напомним, проходящий по делу о попытке самоубийства экс-главы правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе глава Агентства морского транспорта Алекс Ахвледиани выпущен под залог — Тбилисский городской суд определил залог в размере 30 000 лари (11 070$).

8 июля прокуратура Грузии предъявила обвинение Алексу Ахвледиани, задержанному по делу попытки самоубийства экс-главы Аджарской АР Торнике Рижвадзе, в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем тяжкие последствия.

Трагический случай произошел утром 7 июля: появилась информация о том, что экс-глава правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе написал письмо перед попыткой самоубийства, которое было обнаружено медицинским персоналом в его одежде.

В нем Рижвадзе акцентирует внимание на нескольких вопросах, в том числе на том, что его обвинили в коррупции и покровительстве «барыг» (скупщик наркотиков).

Добавим, МВД Грузии известило, что бывший председатель правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе был госпитализирован в «Джеогоспиталь» в Сагареджо (регион Кахетия) с огнестрельным ранением в грудь, откуда его перевезли в Первую университетскую клинику Тбилиси. Состояние здоровья Рижвадзе врачи оценивают как тяжелое: он находится в отделении интенсивной терапии.

Ведомство отмечает, что Рижвадзе была оказана неотложная медицинская помощь: у экс-политика повреждено легкое, а состояние здоровья стабильное.

Позже провластные СМИ опубликовали предсмертную записку Рижвадзе.

C поста председателя правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе ушел в начале апреля 2025 года — он подал в отставку. Об этом политик сам сообщил в социальных сетях.


Источник: SOVA
