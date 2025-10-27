Media Defence присоединяется к делу ЕСПЧ против российского законодательства в качестве третьей стороны

Международная организация Media Defence присоединяется к делу ЕСПЧ против российского законодательства в качестве третьей стороны, сообщает Ассоциация молодых юристов Грузии.



Как сообщает Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA), 2 сентября Media Defence представила письменную позицию третьей стороны в Европейский суд по правам человека.



Согласно письменной позиции Media Defence, ограничения, предусмотренные российским законодательством, мешают СМИ и журналистам участвовать в публичных дебатах, продолжать деятельность гражданского общества, стигматизируют их и оказывают сдерживающее воздействие. Суд подчеркнул, что государство несет позитивное обязательство по созданию надлежащей законодательной и административной базы для обеспечения эффективного плюрализма. В сочетании с другими репрессивными мерами, такие законы могут в конечном итоге привести к исчезновению независимых СМИ. Соответственно, данное дело имеет решающее значение для СМИ и журналистов в Грузии.



По мнению Media Defence, действующее в Грузии «российское законодательство», принятые в России законы об «иностранных агентах» и законы, принятые в других странах, имеют общую направленность, направленную на стигматизацию и дискредитацию независимых СМИ, критически настроенных по отношению к правозащитным организациям гражданского общества и правительству.



Согласно письменной позиции Media Defence, разрушительное воздействие этого законодательства на НПО и СМИ было описано в решениях по делам Ecodefence и Kobalya. Воздействие «российского закона» Вероятно, ситуация будет схожей.



Попытка венгерского правительства ввести аналогичный закон об «иностранных агентах» также была признана нарушающей Основополагающий закон Европейского Союза. В частности, Суд Европейского Союза отметил, что «содержание и кумулятивный эффект» соответствующих законов оказали стигматизирующее воздействие на организации, затронутые этим законом, и отбили у них желание продолжать свою деятельность.



По мнению организации «Media Defence», мониторинговый аспект российского законодательства почти наверняка означает изменение правил работы с журналистскими источниками. Редакционная автономия нарушается из-за риска санкций за несоблюдение законодательства. Европейский суд по правам человека разъяснил «разбавляющий эффект», оказываемый действиями «иностранных агентов» на публичный дискурс и гражданскую активность. В частности, «разбавляющий эффект» представляет собой вмешательство не только в право СМИ на свободу выражения мнений, но и в право слушателей/аудитории СМИ свободно получать информацию, которая обычно распространяется в ходе их деятельности. Деятельность.



Кроме того, организация «Media Defence» также представила свои письменные замечания в соответствии со статьей 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции о правах человека. В частности, даже если предположить наличие причинно-следственной связи между наложенными ограничениями и целью обеспечения транспарентности, не было проведено никакого исследования для определения наличия менее ограничительных альтернатив. Соответственно, вопрос о наличии законной цели требует самого строгого изучения с учетом основных прав. В отсутствие объективного и соответствующего обоснования, которое трудно установить в случае законов типа «иностранных агентов», упомянутых выше, различие в обращении представляет собой незаконную дискриминацию.





