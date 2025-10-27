Парламент отозвал поправки о создании новых должностей в новоизбранных сакребуло

27.10.2025 18:25





Парламент отозвал поправки, инициированные на прошлой неделе и представленные для рассмотрения в ускоренном порядке, которые предусматривали создание новых должностей в новоизбранных сакребуло.



Речь идёт о запланированных изменениях в «Кодексе местного самоуправления», в результате задействования которых в самоуправляющихся городах у председателя сакребуло добавляется ещё один заместитель, и вместо трёх заместителей будет четыре. Кроме того, в рамках этого же проекта планировалось ввести должность заместителя председателя комиссии городского совета.



Как сообщил «Интерпрессньюс» один из инициаторов законопроекта, председатель парламентского комитета по региональной политике Ираклий Кадагишвили, данные изменения повлекут увеличение финансовой нагрузки на муниципалитеты, делать это на данном этапе сочтено нецелесообразным.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





