Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парламент отозвал поправки о создании новых должностей в новоизбранных сакребуло


27.10.2025   18:25


Парламент отозвал поправки, инициированные на прошлой неделе и представленные для рассмотрения в ускоренном порядке, которые предусматривали создание новых должностей в новоизбранных сакребуло.

Речь идёт о запланированных изменениях в «Кодексе местного самоуправления», в результате задействования которых в самоуправляющихся городах у председателя сакребуло добавляется ещё один заместитель, и вместо трёх заместителей будет четыре. Кроме того, в рамках этого же проекта планировалось ввести должность заместителя председателя комиссии городского совета.

Как сообщил «Интерпрессньюс» один из инициаторов законопроекта, председатель парламентского комитета по региональной политике Ираклий Кадагишвили, данные изменения повлекут увеличение финансовой нагрузки на муниципалитеты, делать это на данном этапе сочтено нецелесообразным.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна